МККК направил в Донбасс шесть грузовых автомобилей со стройматериалами

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2018 (23)

КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) направил в Донбасс 120 тонн строительных материалов в качестве гуманитарной помощи, сообщает в субботу государственная пограничная служба Украины.

"Через "Новотроицкое" в направлении временно оккупированной территории Украины проследовало шесть автомобилей с гуманитарным грузом от Международного комитета "Красный Крест". Машины перевозили 120 тонн строительных материалов", — говорится в сообщении.

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