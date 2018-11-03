Во Франции задержали подстрекателя к насилию в отношении стражей порядка

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Подозреваемый в подстрекательстве к насилию в отношении полицейских в ночь Хэллоуина во французском Лионе задержан, ему предъявлены обвинения, сообщили в правоохранительных органах департамента Рона.

Ранее сообщалось, что в преддверии Хэллоуина во Франции в соцсетях были распространены призывы "кончать" полицейских. Несмотря на усиление патрулей и призывы главы МВД Кристофа Кастанера проявлять особую бдительность, в хэллоуинскую ночь в разных частях Франции были зафиксированы разбойные нападения на общественные заведения и полицейские патрули, а также поджоги автомобилей и мусорных баков. В связи с беспорядками были задержаны более ста человек.

"Распространивший призыв к "зачистке" полицейских в ходе праздничных мероприятий по случаю Хэллоуина в Лионе помещен под стражу, ему предъявлены обвинения", — сообщается в Twitter полиции департамента Рона.

В полиции уточнили, что призывы к агрессии он распространил через социальную сеть Snapchat.

По информации телеканала France 3, подстрекателем является 20-летний житель коммуны Венисьё. Ему может грозить до семи лет лишения свободы.