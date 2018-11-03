Во Франции задержали подстрекателя к насилию в отношении стражей порядка

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Подозреваемый в подстрекательстве к насилию в отношении полицейских в ночь Хэллоуина во французском Лионе задержан, ему предъявлены обвинения, сообщили в правоохранительных органах департамента Рона.
"Распространивший призыв к "зачистке" полицейских в ходе праздничных мероприятий по случаю Хэллоуина в Лионе помещен под стражу, ему предъявлены обвинения", — сообщается в Twitter полиции департамента Рона.
В полиции уточнили, что призывы к агрессии он распространил через социальную сеть Snapchat.
⚖️Mise en examen et placement en #DÉTENTION provisoire pour l'individu ayant diffusé un appel à la #Purge contre les #policiers 👮♂️👮♀️lors des festivités d'#Halloween2018 à #Lyon #Bellecour, via le réseau social Snapchat. pic.twitter.com/b2Y6pZ1a12— Police Nationale 69 (@PoliceNat69) 2 ноября 2018 г.
По информации телеканала France 3, подстрекателем является 20-летний житель коммуны Венисьё. Ему может грозить до семи лет лишения свободы.