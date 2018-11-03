В Греции арестовали двух анархистов за нападение на посольство Аргентины

АФИНЫ, 3 ноя — РИА Новости. Члены анархистской организации "Рубикон" вторглись в посольство Аргентины в Афинах, полиция арестовала двух нападавших.

ЧП произошло в пятницу. Посольство Аргентины расположено в центре Афин.

Примерно десять нападавших поднялись на третий этаж дома, где расположены офисы посольства, позвонили в дверь, и как только она открылась, ворвались в помещение, вывезли с балкона панно в поддержку "борьбы аргентинского народа" и разбросали листовки.

"Рубикон" разместил на портале анархистских организаций видеозапись рейда и заявление, что эта акция солидарности в память об убитом аргентинском анархисте Сантьяго Мальдонадо, активиста протестов индейцев мапуче по отстаиванию их исконных земель.

"Вторжение в посольство Аргентины совершено в честь Сантьяго Мальдонадо и в знак солидарности с борьбой мапуче против компании Benetton и народа Аргентины против его правительства и МВФ", — говорится, в частности, в заявлении.

Полиция задержала двоих нападавших, они предстанут в субботу перед прокурором, сообщил сайт газеты "Нафтемпорики".

"Рубикон" ранее неоднократно совершал подобные рейды на посольства других стран и различные учреждения. 21 октября было совершено нападение на посольство Канады, 2 ноября – на консульство Италии в Салониках.

Совершено более 100 подобных нападений, однако строгого наказания за подобные акции нет.