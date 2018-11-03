В Алма-Ате задержали граждан Турции с поддельными израильскими паспортами

АЛМА-АТА, 3 ноя – РИА Новости. Трое граждан Турции с поддельными израильскими паспортами задержаны пограничниками в аэропорту Алма-Аты, сообщила пограничная служба.

"Третьего ноября 2018 года в 05.00 утра (02.00 мск) в зале прилета международного аэропорта "Алматы" в ходе оформления рейса FZ-735 сообщением "Дубай — Алматы" пограничниками при попытке пересечь государственную границу Республики Казахстан были выявлены трое граждан Турецкой Республики, предъявившие на паспортный контроль документы граждан Израиля, вызвавшие сомнения в их подлинности", — говорится в сообщении.

Согласно пресс-релизу, в ходе углубленного изучения документов выявлено, что предъявленные паспорта являются поддельными.

"Граждане Турции через границу не пропущены. По данному факту в настоящее время проводится разбирательство", — отмечается в пресс-релизе.