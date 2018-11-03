"Подавление избирателей": кто не сможет проголосовать на выборах в США

ВАШИНГТОН, 3 ноя – РИА Новости, Григорий Дубовицкий. Предстоящие промежуточные выборы в конгресс США могут пройти при рекордной для таких выборов явке избирателей, считают многие американские эксперты. Это объясняется как желанием демократов взять реванш за поражение в 2016 году, так и встречным желанием республиканцев дать отпор нападкам на президента Дональда Трампа и партию в целом.

В абсолютных цифрах сторонников демократов больше, чем республиканцев, но действующие в США законы отнюдь не гарантируют победу "синих" (как и случилось два года назад).

Ряд таких законов связан с ограничениями допуска граждан к голосованию. Противники этих мер называют их "подавлением избирателей" (voter suppression). РИА Новости представляет обзор рестрикций, которые весьма вероятно окажут влияние на предстоящие выборы.

Сохранение статус-кво

Выборы в конгресс США, или так называемые промежуточные выборы, пройдут 6 ноября. Будет избрана палата представителей (435 членов) и около трети сената (35 из 100 членов). В настоящее время большинство в обеих палатах имеют республиканцы.

Под термином "подавление избирателей" в США традиционно понимают ряд мер, так или иначе ужесточающих допуск граждан к голосованию или затрудняющих участием в нем. В частности, это сокращение числа избирательных участков, ужесточение требований к удостоверениям личности, запрет на голосование для бывших заключенных, пересмотр списка избирателей без их уведомления и другие.

Такие меры принимаются на уровне отдельных штатов или округов – федеральное законодательство в США регулирует лишь общие принципы избирательного процесса. Анализ того, кто и где затрудняет его, показывает, что в основном это происходит в республиканских штатах. Формально — ради предотвращения фальсификаций на выборах. Однако количество таких фальсификаций ничтожно мало, что признают обе партии.

В действительности, как убеждены демократы, voter suppression отражает попытку белого населения зафиксировать статус-кво в быстро меняющейся расовой и этнической картине. Картине, которая выглядит не слишком обнадеживающе для коренных белых американцев: "цветное" и латиноамериканское население в США растет гораздо быстрее, и оно традиционно больше поддерживает демократов.

По официальным данным на июль 2017 года, в США проживало более 325 миллионов человек. Более 200 миллионов из них имеют право голосовать (эксперты говорят лишь приблизительно, поскольку в стране нет единой избирательной комиссии, которая бы вела соответствующий учет). Еще тяжелее сказать, сколько людей лишены избирательных прав или не могут голосовать, но, исходя из ситуации в отдельных штатах, счет идет на миллионы.

Отправной точкой введения рестрикций, по мнению многих экспертов, стали выборы в 2012 году, когда демократ Барак Обама был переизбран на второй президентский срок. Штабу политика удалось мобилизовать около 15 миллионов новых сторонников, в основном из числа афроамериканской и "цветной" молодежи. В итоге тогда за Обаму проголосовали на пять миллионов человек больше, а в пересчете на голоса выборщиков его победа над республиканцем Миттом Ромни была еще убедительнее – 332 против 206. В палате представителей демократы получили восемь новых мест (но республиканцы все равно остались в большинстве), а в сенате – два новых места, сохранив контроль над ним.

"Явка афроамериканцев в 2008 и 2012 годах была рекордной. Она была даже (пропорционально) выше, чем у белых избирателей", — вспоминает доктор политических наук, профессор Говардского университета Майкл Фонтрой.

Однако спустя четыре года ситуация поменялась, и явка афроамериканцев на выборах 2016 года снизилась. Не в последнюю очередь благодаря "подавлению избирателей", считает профессор.

"Сейчас "синяя волна" (массовое голосование за демократов) невозможна без "черной", "азиатской" и "латиноамериканской" волн", — убежден профессор Фонтрой.

Статистика последних лет подтверждает: голосовать во многих штатах США стало труднее. С 2013 года в девяти штатах, которые контролируют республиканцы, было закрыто более 1 тысячи избирательных участков, в том числе в местах компактного проживания "цветного населения". Среди лидеров по ограничительным мерам – Флорида, Алабама, Аризона, Луизиана, Северная Каролина, Южная Каролина, Техас, Джорджия, Северная Дакота, Висконсин, Миссисипи, Кентукки, Виргиния.

Всего, по словам Фонтроя, за последние годы в половине штатов приняты "сотни законов", затрудняющих участие в голосовании для избирателей.

© AP Photo / David Goldman Мужчина в шарфе под цвет флага США на избирательном участке в Нью-Йорке © AP Photo / David Goldman Мужчина в шарфе под цвет флага США на избирательном участке в Нью-Йорке

Личный и партийный мотив

Демократы часто усматривают в действиях республиканцев не только партийный, но и личный мотив. Так, в Джорджии преобразования проводил отвечающий за выборы секретарь штата Брайан Кемп, который сейчас баллотируется в губернаторы, а во Флориде – губернатор Рик Скотт, который баллотируется в сенат США.

Инфографика, подготовленная изданием New York Times на основе обобщенных исследований, показывает, что число не допущенных к голосованию граждан часто значительно превышает число голосов, благодаря которым республиканцам удавалось одерживать свои победы. Например, во Флориде Рик Скотт дважды стал губернатором с перевесом в 61-64 тысячи голосов. В то же время число бывших заключенных, которым запрещено голосовать, составляет в этом штате около 1,6 миллиона человек. Восстановить гражданина в избирательных правах по действующим там законам может как раз губернатор штата, но Скотт не слишком активно пользовался этим правом.

Губернатор Джорджии Натан Дил в 2012 году победил с отрывом в 200 тысяч голосов, и в последующие четыре года число избирателей в этом штате было сокращено на полтора миллиона человек. Характерно, что буквально в пятницу федеральный судья постановил допустить к голосованию в Джорджии около 3 тысяч мигрантов, которые недавно получили гражданство США.

В Огайо, где у власти республиканцы, списки избирателей сократили за счет тех, кто не голосует: если гражданин не принял участие в двух подряд выборах, ему направляется предупреждение, и если он на него не ответит – теряет право голосовать. Как правило, такую политическую пассивность проявляют представители меньшинств, включая бывших мигрантов, и бедные слои общества.

Какой адрес у индейца?

Исполнительный директор Ассоциации американцев азиатского и тихоокеанского происхождения Кристин Чен объясняет, что пассивность этой категории избирателей имеет исторические предпосылки.

"Это и трудности с получением гражданства в прошлом, низкий уровень образования по сравнению с белыми американцами, языковой фактор — многие говорят на восточных языках, перевод на которые редко встречается в США. На этих выборах, по нашим данным, 67% избирателей азиатского происхождения собираются голосовать, правда, многие еще не определились с выбором", — рассказывает Чен.

Отдельно стоит упомянуть о еще одной категории "подавленных" избирателей – коренных индейцах Америки. В ряде штатов сейчас требуется, чтобы удостоверение личности содержало адрес проживания (регистрации) с указанием дома и улицы. Однако для индейцев, ведущих традиционный образ жизни в резервациях, это невозможно. Единственный их адрес — отделение почты, через которое им приходят посылки. Многие же до сих пор не имеют документов современного образца.

Стоит отметить, что ранее во многих штатах для голосования вообще не требовалось удостоверение личности с фотографией – достаточно было сверить подпись и "поверить на слово".

Очередная выборная кампания в США снова бросает вызов архаичной избирательной и политической системе страны, а точнее самим избирателям, многие из которых не хотят менять то, что и так "хорошо работает" уже долгие годы. Даже если это не всех устраивает. Что окажется сильнее – стремление сохранить традиции или запрос на перемены – покажут предстоящие выборы. Впрочем, пока эксперты прогнозируют ничью: победу демократов на выборах в палату представителей и сохранение большинства республиканцев в сенате.