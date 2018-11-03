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"Подавление избирателей": кто не сможет проголосовать на выборах в США

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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкПрохожая у плаката, посвященного голосованию на выборах в США. Архивное фотоПрохожая у плаката, посвященного голосованию на выборах в США. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ВАШИНГТОН, 3 ноя – РИА Новости, Григорий Дубовицкий. Предстоящие промежуточные выборы в конгресс США могут пройти при рекордной для таких выборов явке избирателей, считают многие американские эксперты. Это объясняется как желанием демократов взять реванш за поражение в 2016 году, так и встречным желанием республиканцев дать отпор нападкам на президента Дональда Трампа и партию в целом.

Женщина проходит мимо пожарной части в центре Нью-Йорка
© AFP 2018 / Jewel Samad
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В абсолютных цифрах сторонников демократов больше, чем республиканцев, но действующие в США законы отнюдь не гарантируют победу "синих" (как и случилось два года назад).

Ряд таких законов связан с ограничениями допуска граждан к голосованию. Противники этих мер называют их "подавлением избирателей" (voter suppression). РИА Новости представляет обзор рестрикций, которые весьма вероятно окажут влияние на предстоящие выборы.

Сохранение статус-кво

Выборы в конгресс США, или так называемые промежуточные выборы, пройдут 6 ноября. Будет избрана палата представителей (435 членов) и около трети сената (35 из 100 членов). В настоящее время большинство в обеих палатах имеют республиканцы.

Под термином "подавление избирателей" в США традиционно понимают ряд мер, так или иначе ужесточающих допуск граждан к голосованию или затрудняющих участием в нем. В частности, это сокращение числа избирательных участков, ужесточение требований к удостоверениям личности, запрет на голосование для бывших заключенных, пересмотр списка избирателей без их уведомления и другие.

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© РИА Новости / Хесус Альварадо
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Такие меры принимаются на уровне отдельных штатов или округов – федеральное законодательство в США регулирует лишь общие принципы избирательного процесса. Анализ того, кто и где затрудняет его, показывает, что в основном это происходит в республиканских штатах. Формально — ради предотвращения фальсификаций на выборах. Однако количество таких фальсификаций ничтожно мало, что признают обе партии.

В действительности, как убеждены демократы, voter suppression отражает попытку белого населения зафиксировать статус-кво в быстро меняющейся расовой и этнической картине. Картине, которая выглядит не слишком обнадеживающе для коренных белых американцев: "цветное" и латиноамериканское население в США растет гораздо быстрее, и оно традиционно больше поддерживает демократов.

По официальным данным на июль 2017 года, в США проживало более 325 миллионов человек. Более 200 миллионов из них имеют право голосовать (эксперты говорят лишь приблизительно, поскольку в стране нет единой избирательной комиссии, которая бы вела соответствующий учет). Еще тяжелее сказать, сколько людей лишены избирательных прав или не могут голосовать, но, исходя из ситуации в отдельных штатах, счет идет на миллионы.

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Борьба с "синей волной"
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© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
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Отправной точкой введения рестрикций, по мнению многих экспертов, стали выборы в 2012 году, когда демократ Барак Обама был переизбран на второй президентский срок. Штабу политика удалось мобилизовать около 15 миллионов новых сторонников, в основном из числа афроамериканской и "цветной" молодежи. В итоге тогда за Обаму проголосовали на пять миллионов человек больше, а в пересчете на голоса выборщиков его победа над республиканцем Миттом Ромни была еще убедительнее – 332 против 206. В палате представителей демократы получили восемь новых мест (но республиканцы все равно остались в большинстве), а в сенате – два новых места, сохранив контроль над ним.

"Явка афроамериканцев в 2008 и 2012 годах была рекордной. Она была даже (пропорционально) выше, чем у белых избирателей", — вспоминает доктор политических наук, профессор Говардского университета Майкл Фонтрой.

Однако спустя четыре года ситуация поменялась, и явка афроамериканцев на выборах 2016 года снизилась. Не в последнюю очередь благодаря "подавлению избирателей", считает профессор.

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"Сейчас "синяя волна" (массовое голосование за демократов) невозможна без "черной", "азиатской" и "латиноамериканской" волн", — убежден профессор Фонтрой.

Статистика последних лет подтверждает: голосовать во многих штатах США стало труднее. С 2013 года в девяти штатах, которые контролируют республиканцы, было закрыто более 1 тысячи избирательных участков, в том числе в местах компактного проживания "цветного населения". Среди лидеров по ограничительным мерам – Флорида, Алабама, Аризона, Луизиана, Северная Каролина, Южная Каролина, Техас, Джорджия, Северная Дакота, Висконсин, Миссисипи, Кентукки, Виргиния.

Всего, по словам Фонтроя, за последние годы в половине штатов приняты "сотни законов", затрудняющих участие в голосовании для избирателей.

© AP Photo / David GoldmanМужчина в шарфе под цвет флага США на избирательном участке в Нью-Йорке
© AP Photo / David Goldman
Мужчина в шарфе под цвет флага США на избирательном участке в Нью-Йорке

Личный и партийный мотив

Демократы часто усматривают в действиях республиканцев не только партийный, но и личный мотив. Так, в Джорджии преобразования проводил отвечающий за выборы секретарь штата Брайан Кемп, который сейчас баллотируется в губернаторы, а во Флориде – губернатор Рик Скотт, который баллотируется в сенат США.

Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Инфографика, подготовленная изданием New York Times на основе обобщенных исследований, показывает, что число не допущенных к голосованию граждан часто значительно превышает число голосов, благодаря которым республиканцам удавалось одерживать свои победы. Например, во Флориде Рик Скотт дважды стал губернатором с перевесом в 61-64 тысячи голосов. В то же время число бывших заключенных, которым запрещено голосовать, составляет в этом штате около 1,6 миллиона человек. Восстановить гражданина в избирательных правах по действующим там законам может как раз губернатор штата, но Скотт не слишком активно пользовался этим правом.

Губернатор Джорджии Натан Дил в 2012 году победил с отрывом в 200 тысяч голосов, и в последующие четыре года число избирателей в этом штате было сокращено на полтора миллиона человек. Характерно, что буквально в пятницу федеральный судья постановил допустить к голосованию в Джорджии около 3 тысяч мигрантов, которые недавно получили гражданство США.

Хиллари Клинтон. Архивное фото
© AFP 2018 / Angela Weiss
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В Огайо, где у власти республиканцы, списки избирателей сократили за счет тех, кто не голосует: если гражданин не принял участие в двух подряд выборах, ему направляется предупреждение, и если он на него не ответит – теряет право голосовать. Как правило, такую политическую пассивность проявляют представители меньшинств, включая бывших мигрантов, и бедные слои общества.

Какой адрес у индейца?

Исполнительный директор Ассоциации американцев азиатского и тихоокеанского происхождения Кристин Чен объясняет, что пассивность этой категории избирателей имеет исторические предпосылки.

"Это и трудности с получением гражданства в прошлом, низкий уровень образования по сравнению с белыми американцами, языковой фактор — многие говорят на восточных языках, перевод на которые редко встречается в США. На этих выборах, по нашим данным, 67% избирателей азиатского происхождения собираются голосовать, правда, многие еще не определились с выбором", — рассказывает Чен.

Отдельно стоит упомянуть о еще одной категории "подавленных" избирателей – коренных индейцах Америки. В ряде штатов сейчас требуется, чтобы удостоверение личности содержало адрес проживания (регистрации) с указанием дома и улицы. Однако для индейцев, ведущих традиционный образ жизни в резервациях, это невозможно. Единственный их адрес — отделение почты, через которое им приходят посылки. Многие же до сих пор не имеют документов современного образца.

Избирательный участок в США. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Стоит отметить, что ранее во многих штатах для голосования вообще не требовалось удостоверение личности с фотографией – достаточно было сверить подпись и "поверить на слово".

Очередная выборная кампания в США снова бросает вызов архаичной избирательной и политической системе страны, а точнее самим избирателям, многие из которых не хотят менять то, что и так "хорошо работает" уже долгие годы. Даже если это не всех устраивает. Что окажется сильнее – стремление сохранить традиции или запрос на перемены – покажут предстоящие выборы. Впрочем, пока эксперты прогнозируют ничью: победу демократов на выборах в палату представителей и сохранение большинства республиканцев в сенате.

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