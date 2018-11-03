В Британии осудили мужчину, отправившего письмо с угрозами Терезе Мэй

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Британский суд в пятницу приговорил к 18 месяцам тюрьмы мужчину, отправившего премьер-министру Великобритании Терезе Мэй письмо, в котором заявил, что оно содержит споры сибирской язвы, сообщает издание Independent.

По данным газеты, 60-летний осужденный Винсент Поттер страдает от шизофрении и ранее уже имел обвинительный приговор за изготовление взрывчатого устройства.

"По моему мнению, мужчина, который присылает такие пугающие письма премьер-министру, заставляя (премьера) бояться за свою безопасность, должен быть немедленно наказан тюремным заключением", — цитирует издание судью Ребекку Пулет.

Поттер отправил письмо на имя премьера и адрес британского парламента в августе 2017 года, но оно вызвало подозрение у почтовых работников. После того, как письмо было вскрыто, в нем обнаружился порошок. В письме Поттера утверждалось, что порошок в конверте являлся сибирской язвой, позднее расследование выявило, что субстанция не содержит споры язвы.