Помпео подтвердил переговоры с представителем КНДР на следующей неделе

ВАШИНГТОН, 3 ноя — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что проведет переговоры с представителем КНДР на следующей неделе.
"На следующей неделе у меня будет еще один круг переговоров с моим коллегой, человеком номер два (в северокорейском руководстве — ред.)", — сказал Помпео в интервью Fox News.
Ранее о вероятной встрече Помпео с главным советником северокорейского лидера Ким Ён Чхолем сообщало южнокорейское агентство Ренхап.
"Я думаю, что продвижение по этим срокам будет настоящим вызовом. Президент Трамп достаточно ясно сказал, что мы не будем участвовать в искусственных сроках, которые установил кто-то другой", — сказал Помпео.
"И коль скоро у нас есть возможность понимать, что происходит, и продолжать продвигаться к денуклеаризации, это для нас приемлемо", — заключил он.