Помпео подтвердил переговоры с представителем КНДР на следующей неделе

ВАШИНГТОН, 3 ноя — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что проведет переговоры с представителем КНДР на следующей неделе.

"На следующей неделе у меня будет еще один круг переговоров с моим коллегой, человеком номер два (в северокорейском руководстве — ред.)", — сказал Помпео в интервью Fox News.

Ранее о вероятной встрече Помпео с главным советником северокорейского лидера Ким Ён Чхолем сообщало южнокорейское агентство Ренхап.

На вопрос о возможности достичь ядерного разоружения КНДР в течение года Помпео ответил, что это "физически возможно".

"Я думаю, что продвижение по этим срокам будет настоящим вызовом. Президент Трамп достаточно ясно сказал, что мы не будем участвовать в искусственных сроках, которые установил кто-то другой", — сказал Помпео.

"И коль скоро у нас есть возможность понимать, что происходит, и продолжать продвигаться к денуклеаризации, это для нас приемлемо", — заключил он.