Порошенко обсудит в Турции ситуацию в Донбассе и автокефалию УПЦ

КИЕВ, 3 ноя – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко 3 и 4 ноября посетит Турцию, где встретится со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как сообщила представитель главы украинского государства в Верховной раде Ирина Луценко, Порошенко также намерен встретиться с Константинопольским патриархом Варфоломеем.

Украинские эксперты полагают, что в ходе визита в Турцию Порошенко поднимет вопрос об обмене пленными в Донбассе, а также попытается получить поддержку Стамбула в вопросе автокефалии.

В ходе поездки глава украинского государства также намерен посетить Стамбул и Анталью. Кроме того, Порошенко примет участие в заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Украина.

Переговоры с Варфоломеем



Как сообщила представитель Порошенко в Верховной раде, президент намерен в ходе визита в Стамбул встретиться с Константинопольским патриархом. "Он уже полетел с визитом в Турцию, где он будет встречаться на президентской комиссии с президентом Эрдоганом и обязательно заедет к Вселенскому патриарху для того, чтобы его поблагодарить за позицию по томосу", — сказала она.

По информации религиоведа, пресс-секретаря спикера Верховной рады Украины Андрея Ковалева встреча Порошенко и Варфоломея запланирована на 4 ноября.

"Думаю, после этой встречи Варфоломей выйдет с официальным заявлением об объявлении собора. Но скажет не только о том, что в Киеве соберется собор, а сообщит подробный регламент этого собрания. По моим прогнозам, уже в ноябре состоится объединительный собор", — цитирует Ковалева издание "Комсомольская правда на Украине".

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.

Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.

Встреча президентов



В Стамбуле 3 ноября под председательством Порошенко и Эрдогана состоится седьмое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Украина. В рамках мероприятия будут рассматриваться ключевые вопросы сотрудничества двух стран. В частности, стороны обсудят перспективы развития в торгово-экономической, научно-технической, энергетической, транспортной, культурно-гуманитарной сферах. Совет также уделит внимание оборонно-промышленному сотрудничеству, а также туристической сфере и образованию.

Кроме встречи в рамках заседания Совета, Порошенко и Эрдоган также проведут отдельные переговоры.

В рамках визита Порошенко в Турцию также запланирован ряд культурных мероприятий. Планируется, что он откроет мемориальную доску на бывшем здании дипломатической миссии Украинской народной республики (УНР) в 1919-1922 годах, посетит Стамбульский университет, где функционирует отделение украинского языка и литературы, и откроет выставку архивных документов, посвященную 100-летию украинского-турецких дипломатических отношений. Порошенко также намерен посетить Анталью, где состоится церемония инаугурации консульства Украины и центра культуры "Украинский дом".

Церковь и Донбасс

По мнению директора украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, ключевой темой переговоров двух президентов станет получение Киевом автокефалии, а также обмен пленными в Донбассе. Политолог считает, что эти два пороса будут основными в ходе предвыборной кампании Порошенко, который, кстати, пока не заявил о намерении участвовать в запланированных на весну 2019 года президентских выборах.

"Я думаю, что этот вопрос будет подниматься и тут действительно можно искать какие-то зоны эффективности, компромисса по освобождению тех или иных лиц, что будет, безусловно, использовано в рамках избирательной кампании", — сказал РИА Новости Бортник.

Политолог также считает, что украинский президент будет искать у турецких властей поддержки в вопросе получения томоса (документа) об автокефалии. "Напомню, что Константинопольский патриарх на самом деле не столько константинопольский, сколько стамбульский. И мы видим, насколько обострилась борьба вокруг этого вопроса и, конечно, лояльность или поддержка этого вопроса со стороны турецких властей в значительной мере может быть решающей", — сказал Бортник.

Кроме того, главы государств могут затронуть вопросы энергетики, в частности, касающиеся "Турецкого потока".