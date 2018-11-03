Порошенко обсудит в Турции ситуацию в Донбассе и автокефалию УПЦ

КИЕВ, 3 ноя – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко 3 и 4 ноября посетит Турцию, где встретится со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как сообщила представитель главы украинского государства в Верховной раде Ирина Луценко, Порошенко также намерен встретиться с Константинопольским патриархом Варфоломеем.
В ходе поездки глава украинского государства также намерен посетить Стамбул и Анталью. Кроме того, Порошенко примет участие в заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Украина.
Переговоры с Варфоломеем
По информации религиоведа, пресс-секретаря спикера Верховной рады Украины Андрея Ковалева встреча Порошенко и Варфоломея запланирована на 4 ноября.
"Думаю, после этой встречи Варфоломей выйдет с официальным заявлением об объявлении собора. Но скажет не только о том, что в Киеве соберется собор, а сообщит подробный регламент этого собрания. По моим прогнозам, уже в ноябре состоится объединительный собор", — цитирует Ковалева издание "Комсомольская правда на Украине".
Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.
Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.
Встреча президентов
В Стамбуле 3 ноября под председательством Порошенко и Эрдогана состоится седьмое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Украина. В рамках мероприятия будут рассматриваться ключевые вопросы сотрудничества двух стран. В частности, стороны обсудят перспективы развития в торгово-экономической, научно-технической, энергетической, транспортной, культурно-гуманитарной сферах. Совет также уделит внимание оборонно-промышленному сотрудничеству, а также туристической сфере и образованию.
В рамках визита Порошенко в Турцию также запланирован ряд культурных мероприятий. Планируется, что он откроет мемориальную доску на бывшем здании дипломатической миссии Украинской народной республики (УНР) в 1919-1922 годах, посетит Стамбульский университет, где функционирует отделение украинского языка и литературы, и откроет выставку архивных документов, посвященную 100-летию украинского-турецких дипломатических отношений. Порошенко также намерен посетить Анталью, где состоится церемония инаугурации консульства Украины и центра культуры "Украинский дом".
Церковь и Донбасс
"Я думаю, что этот вопрос будет подниматься и тут действительно можно искать какие-то зоны эффективности, компромисса по освобождению тех или иных лиц, что будет, безусловно, использовано в рамках избирательной кампании", — сказал РИА Новости Бортник.
Политолог также считает, что украинский президент будет искать у турецких властей поддержки в вопросе получения томоса (документа) об автокефалии. "Напомню, что Константинопольский патриарх на самом деле не столько константинопольский, сколько стамбульский. И мы видим, насколько обострилась борьба вокруг этого вопроса и, конечно, лояльность или поддержка этого вопроса со стороны турецких властей в значительной мере может быть решающей", — сказал Бортник.
Кроме того, главы государств могут затронуть вопросы энергетики, в частности, касающиеся "Турецкого потока".