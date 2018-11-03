Хуситы заявили об обстреле базы ВВС Саудовской Аравии на границе с Йеменом

ДОХА, 3 ноя — РИА Новости. Мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что обстреляли с беспилотника базу военно-воздушных сил Саудовской Аравии имени короля Халеда в районе Асир на границе с Йеменом,Аль-Масира" со ссылкой на представителя движения, воздушные силы атаковали с воздуха с помощью беспилотника "Касыф-1" базу ВВС короля Халеда в районе Хамис Мушит в округе Асир, откуда саудовские истребители направляются бомбить йеменские города.
Хуситы заявили, что обстрел саудовской военной базы стал ответом на нанесенные в четверг по аэропорту Саны удары арабской коалиции, которые она оправдала наличием в аэропорту баз управления беспилотниками.
Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией пока не прокомментировала сообщение хуситов.
По данным коалиции, силы ПВО Саудовской Аравии неоднократно перехватывали ракеты, запущенные из Йемена, и уничтожали их в воздухе.