Посол России в Турции оценил развитие сотрудничества Москвы и Анкары

АНТАЛЬЯ (Турция), 2 ноя — РИА Новости. Сотрудничество РФ и Турции беспрецедентно развивается во всех сферах, начиная с политического диалога, заявил РИА новости посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов в пятницу.

"Российско-турецкое сотрудничество развивается семимильными шагами, наблюдается беспрецедентное развитие во всех сферах, начиная с политического диалога. Но оно не ограничивается встречами президентов. Это серьезный структурированный механизм, который предполагает регулярную сверку часов, регулярные консультации, принятие совместных решений", — сказал собеседник агентства на полях Российско-турецкого форума общественности в Анталье.

По его словам, Москва и Анкара успешно работают по Сирии и находят "правильный алгоритм реального воздействия на реальную ситуацию".

"Неплохо обстоят дела в торгово-экономической сфере. В прошлом году мы увеличили двустороннюю торговлю примерно на 35%, в этом году она возрастет еще больше. За первое полугодие у нас серьезный прирост, в том числе за счет турецкого экспорта в Россию, который увеличился за счет сельхозпродукции, о которую столько копий было сломано", — сказал дипломат.

Он отметил, что Россия сняла почти все ограничения на экспорт турецкой сельхозпродукции, включая помидоры.

"По фирмам-поставщикам квота осталась, но турецкие экспортеры работают в ее рамках, то есть они вполне в нее уложились. Возможно, в будущем году у нас будет прирост по этой позиции", — сказал Ерхов.

Он добавил, что РФ и Турция продолжают успешно реализовывать крупные энергетические проекты — строительство АЭС "Аккую" и газопровод "Турецкий поток".