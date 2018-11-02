Планов по встрече в "нормандском формате" в Париже пока нет, заявил Песков

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Планов проведения встречи в "нормандском формате" в Париже пока нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин отправится 11 ноября в Париж на торжества по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

"В настоящее время таких планов нет", — сказал Песков РИА Новости.

Ранее представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко не исключила встречи в "нормандском формате" во время поездки президента Украины Петра Порошенко в Париж 11 ноября.