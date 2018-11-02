Депутаты Рады оспорили в КС Украины введение санкций против телеканалов

КИЕВ, 2 ноя – РИА Новости. Депутаты Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" оспорили в Конституционном суде Украины инициативу парламента о введении санкций в против телеканалов "112 Украина" и NewsOne, сообщила в пятницу пресс-служба суда на своем сайте.
В обращении, которое прилагается к сообщению, указано, что его подали депутаты от "Оппозиционного блока".
Парламент Украины предложил Совету нацбезопасности и обороны (СНБО) ввести санкции против телеканалов "112 Украина" и NewsOne за "пропаганду государства-агрессора", соответствующий проект постановления был принят 5 октября. Партия "Оппозиционный блок" заявила, что санкции в отношении украинских телеканалов будут означать введение цензуры в стране и приведут к ликвидации свободы слова. Партия попросила международных партнеров дать оценку действиям властей. Позднее Рада отказалась отменить постановление о введении санкций против двух украинских телеканалов.
Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. К последним, в частности, относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве, арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за публикации в СМИ, а также арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и обыски в офисе.