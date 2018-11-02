Туск проведет встречу с Порошенко в Хельсинки

БРЮССЕЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Глава Евросовета Дональд Туск проведет в четверг, 8 ноября, встречу в Хельсинки с президентом Украины Петром Порошенко, сообщила в пятницу пресс-служба Евросовета.

"Четверг, 8 ноября, Хельсинки, встреча с президентом Украины Петром Порошенко", — указывается в программе мероприятий Туска на следующую неделю.

В последний раз Туск и Порошенко встречались на полях Генассамблеи ООН. Источник в структурах ЕС ранее подтвердил РИА Новости, что тема Азовского моря обсуждалась на этой встрече.

В финской столице 7-8 ноября пройдет съезд крупнейшей европейской партии, "Европейской народной партии" (EPP), где может быть избран единый кандидат, который возглавит список партии на выборах в Европарламент в мае 2019 года.

Сейчас на выдвижение претендуют нынешний глава фракции "народников" в ЕП Манфред Вебер и бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб.