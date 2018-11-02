Топ-менеджер британского телеканала извинился за костюм "убийцы Хашукджи"

ЛОНДОН, 2 ноя – РИА Новости, Денис Ворошилов. Один из руководителей британского телеканала ITV был вынужден извиняться после того, как появился на посвященной празднику Хэллоуин вечеринке в костюме, похожем на одежду жителя Саудовской Аравии и с окровавленной искусственной кистью руки.
Вечеринка с участием местных знаменитостей прошла в среду вечером на севере Лондона. На следующий день в СМИ появились фотографии костюма, поднявшие волну критики. Представителя телеканала обвинили в "ужасающей бесчувственности", а экс-глава комитета по соблюдению стандартов в общественной жизни Алистер Грэм заявил, что поступок Зубайри является "глупым непониманием граней допустимого со стороны человека с большим опытом".
ITV boss Asif Zubairy apologises for controversial #Halloween costume mocking Jamal Khashoggi's death https://t.co/As65PqiABl pic.twitter.com/H0PFcioEgt— Daily Express (@Daily_Express) 2 ноября 2018 г.
Виновнику скандала пришлось извиняться. В результате он признал, что своим костюмом мог обидеть людей, однако настаивает, что был на частной вечеринке как частное лицо.
"Я – частное лицо, которое присутствовало на частной вечеринке. Я осознаю, что мой костюм на Хэллоуин мог оскорбить некоторых людей. За это я приношу извинения", — говорится в распространенном в пятницу заявлении Зубайри.