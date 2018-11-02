Топ-менеджер британского телеканала извинился за костюм "убийцы Хашукджи"

ЛОНДОН, 2 ноя – РИА Новости, Денис Ворошилов. Один из руководителей британского телеканала ITV был вынужден извиняться после того, как появился на посвященной празднику Хэллоуин вечеринке в костюме, похожем на одежду жителя Саудовской Аравии и с окровавленной искусственной кистью руки.

Асиф Зубайри, 57-летний руководитель департамента телеканала по развлекательным и комедийным программам, пришел на праздник в белом халате, испачканном красной жидкостью, а искусственную кисть он нес в руках. На голове у Зубайри был платок в красную клетку, напоминающий традиционный саудовский головной убор. Костюм, был воспринят гостями как намек на причастность Саудовской Аравии к убийству журналиста Джамаля Хашукджи. Некоторые назвали наряд "костюмом убийцы Хашукджи".

Вечеринка с участием местных знаменитостей прошла в среду вечером на севере Лондона. На следующий день в СМИ появились фотографии костюма, поднявшие волну критики. Представителя телеканала обвинили в "ужасающей бесчувственности", а экс-глава комитета по соблюдению стандартов в общественной жизни Алистер Грэм заявил, что поступок Зубайри является "глупым непониманием граней допустимого со стороны человека с большим опытом".

Виновнику скандала пришлось извиняться. В результате он признал, что своим костюмом мог обидеть людей, однако настаивает, что был на частной вечеринке как частное лицо.

"Я – частное лицо, которое присутствовало на частной вечеринке. Я осознаю, что мой костюм на Хэллоуин мог оскорбить некоторых людей. За это я приношу извинения", — говорится в распространенном в пятницу заявлении Зубайри.

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек. Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве.