В Госдуме назвали учения ПВО Украины сигналом опасности для мировой авиации

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Факт учений ПВО Украины — это сигнал опасности для всей мировой авиации, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
"Впрочем, сам факт учений ПВО Украины — это сигнал опасности для всей мировой авиации, ведь меткость и профессионализм украинских зенитчиков уже давно превратились в мем", — сказал РИА Новости Бальбек.
Парламентарий отметил, что Киев зря надеется "нагнать страху" на боевую и гражданскую авиацию Крыма.
"Киев зря надеется нагнать страху на боевую и гражданскую авиацию полуострова. Конечно, на своей территории Украина может проводить любые учения для поддержания боевого духа "самой непобедимой армии мира". Но если таким образом нам пытаются отправить какие-то угрожающие сигналы, то это не по адресу", — заключил депутат.
Ранее на полигоне "Ягорлык" в Херсонской области — у границы с Россией недалеко от Крыма — прошли стрельбы в открытом море, где с 1 по 4 ноября даже закрыли воздушное пространство. В пятницу на том же полигоне Киев провел новые стрельбы.