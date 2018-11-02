В Госдуме назвали учения ПВО Украины сигналом опасности для мировой авиации

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Факт учений ПВО Украины — это сигнал опасности для всей мировой авиации, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов сообщил, что целью ракетных учений на Украине была отработка системы противовоздушной обороны.

"Впрочем, сам факт учений ПВО Украины — это сигнал опасности для всей мировой авиации, ведь меткость и профессионализм украинских зенитчиков уже давно превратились в мем", — сказал РИА Новости Бальбек.

Парламентарий отметил, что Киев зря надеется "нагнать страху" на боевую и гражданскую авиацию Крыма.

"Киев зря надеется нагнать страху на боевую и гражданскую авиацию полуострова. Конечно, на своей территории Украина может проводить любые учения для поддержания боевого духа "самой непобедимой армии мира". Но если таким образом нам пытаются отправить какие-то угрожающие сигналы, то это не по адресу", — заключил депутат.

Ранее на полигоне "Ягорлык" в Херсонской области — у границы с Россией недалеко от Крыма — прошли стрельбы в открытом море, где с 1 по 4 ноября даже закрыли воздушное пространство. В пятницу на том же полигоне Киев провел новые стрельбы.