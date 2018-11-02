Глава Минкавказа обсудил с послом Ирана сотрудничество в науке

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев провел рабочую встречу с послом Исламской Республики Иран в России Мехди Санаи, на которой обсудили, в частности, сотрудничество в области образования и науки и планы по развитию морских портов в Каспийском бассейне, сообщили в пресс-службе Минкавказа.

"Участники встречи обсудили вопросы активизации двустороннего сотрудничества Исламской Республики Иран и субъектов Северного Кавказа, в том числе реализацию инициатив в области образования и науки, развитие транспортной инфраструктуры в рамках международного транспортного коридора "Север-Юг", связывающего Иран, Россию и Азербайджан, а также выполнение мероприятий, заложенных Стратегией развития морских портов в Каспийском бассейне и сопутствующей инфраструктуры на период до 2030 года", — говорится в сообщении.

Во время встречи Чеботарев отметил, что российско-иранский политический диалог основывается на близости позиций двух государств по большинству вопросов мировой и региональной повестки.

"Близость границ и схожесть культур предопределяют наши добрососедские отношения, дают основу для организации взаимовыгодного сотрудничества. В настоящее время ежегодный товарооборот между Россией и Ираном составляет около 1,7 миллиарда долларов, пока это скромная цифра, но в будущем она может быть увеличена в разы. Мы стремимся к тому, чтобы Иран вошел в десятку основных торговых партнеров России", — приводит пресс-служба слова министра.

В сообщении отмечается, что участники встречи сошлись во мнении о том, что присоединение Исламской Республики Иран к Евразийскому экономическому союзу открывает большой потенциал для российско-иранского экономического сотрудничества, прежде всего, для развития диалога между Северным Кавказом и Ираном. В частности, совместная работа в ЕАЭС позволит упростить режим взаимной торговли государств, снизить существующие таможенные пошлины на ввоз отдельных видов продукции, в том числе мясной, молочной, кондитерской, а также электронного оборудования.