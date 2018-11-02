На границе Газы более 30 палестинцев пострадали в стычках с израильтянами

ГАЗА, 2 ноя — РИА Новости. Более 30 палестинцев пострадали в пятницу в результате столкновений с израильскими военнослужащими на восточных границах сектора Газа, сообщил РИА Новости официальный представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.
Он отметил, что всего пострадали 32 палестинца, семеро из них получили пулевые ранения.
Как передает корреспондент РИА Новости, в пятницу демонстранты стали меньше жечь шины и приближаться к границам.
По данным телеканала "Филастин Аль-Яум", в 17.00 в районе города Хан-Юнис все палестинцы покинули место столкновений.