Москалькова рассказала о состоянии здоровья Ярошенко

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что от содержащегося в американской тюрьме россиянина Константина Ярошенко только что вернулись его жена и дочь, у них было шесть встреч, супруга рассказывает, что чувствует он себя очень плохо.

"Только что вернулись его жена и дочь и подробно рассказывали о тех встречах, которые прошли. У них состоялось шесть встреч достаточно длительной продолжительности. Она рассказывает, что чувствует он себя очень плохо. Даже не могу описать все нюансы, связанные с состоянием здоровья, потому что это врачебная тайна и личная жизнь человека", — сообщила Москалькова журналистам, говоря о ситуации с Ярошенко.

Омбудсмен очень позитивно оценила тот факт, что впервые за прошедшие девять лет арестованный в США россиянин увидел близких.

"И очень тяжело, что его состояние здоровья ухудшается. Он содержится в камере, где 100 человек, это, в общем, такое огромное помещение. Их не каждый день выводят на прогулку, потому что часто ломается сигнализация, из-за чего прогулки отменяются с целью недопущения побега. Еда по-прежнему, конечно, очень скудная", — рассказала она.

Летчик Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали в конце мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США он отказался. Ярошенко 24 августа впервые за семь лет встретился со своей семьей: жена и дочь прилетели в США и навестили его в тюрьме города Данбери, штат Коннектикут.