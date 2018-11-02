Арабская коалиция обвинила хуситов в запуске дронов из аэропорта Саны

ДОХА, 2 ноя — РИА Новости. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией обвинила мятежников из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) в использовании столичного аэропорта в Йемене для запуска баллистических ракет и беспилотников, об этом заявил в пятницу официальный представитель коалиции Турки аль-Малики, чьи слова приводит МИД королевства.

В четверг самолеты коалиции нанесли удары по международному аэропорту Саны и военно-воздушной базе ад-Делми, несмотря на призыв США прекратить удары по населенным пунктам Йемена. По утверждению коалиции, там находились центры управления беспилотниками и установки для запуска ракет.

"Террористическая группировка хуситов использовала международный аэропорт Саны для хранения, тренировок и управления беспилотниками, а также для тренировок и запуска баллистических ракет", — отметил аль-Малики.

Он заявил, что коалиция "не позволит хуситам владеть такими технологиями, полученными при поддержке Ирана".

Представитель коалиции ранее заверил, что бомбежка аэропорта Саны не сказалась на расписании гражданских самолетов, доставляющих в Йемен гуманитарную помощь.

Ранее США и Великобритания призвали Саудовскую Аравию прекратить военные действия в Йемене и нанесение ударов по населенным пунктам. Их призыв в регионе поддержали Катар и султанат Оман.

Йеменские повстанцы из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) почти ежедневно сообщают о запусках баллистических ракет по территории Саудовской Аравии. По данным коалиции, число выпущенных по королевству ракет за время конфликта в Йемене превысило 200. Кроме того, хуситы неоднократно сообщали о нанесении ударов с беспилотников по объектам в Саудовской Аравии, в том числе аэропортам в Джизане и Эр-Рияде и инфраструктуре нефтяной компании Aramco.