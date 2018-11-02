Зятя экс-президента Армении Саргсяна отозвали с поста посла в Ватикане

ЕРЕВАН, 2 ноя – РИА Новости. Зять экс-президента Армении Сержа Саргсяна Микаел Минасян отозван с поста посла Армении в Ватикане, сообщили в пятницу в президентской пресс-службе.

"Отозвать Микаела Минасяна с должности чрезвычайного и полномочного посла Армении при Святом Престоле, в Португалии и Суверенном военном ордене Мальты", — говорится в тексте указа президента, размещенном на его сайте.

Минасян – зять бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, был назначен послом в Ватикане в 2013 году.