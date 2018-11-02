Подозреваемого в отправке посылок с бомбами переведут в Нью-Йорк

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Подозреваемый в отправлении посылок со взрывными устройствами политикам в США Цезарь Сайок будет переведен в Нью-Йорк для судебного процесса, сообщила газета Miami Herald.

Двадцать девятого октября во Флориде состоялось первое предварительное слушание по делу Сайока. Прокуратура потребовала его заключения без права выйти под залог до начала процесса. Сообщалось, что процесс по делу о рассылке бомб, вероятно, пройдет в Нью-Йорке, при этом во время предварительных слушаний во Флориде должно было решаться, предоставят ли ему возможность выйти под залог.

По данным издания, прокуроры выступили против освобождения Сайока из-под стражи до рассмотрения дела в суде в Нью-Йорке, мотивируя это тем, что он является угрозой для общества. Прокуроры заявили, что доказательства его "террористической кампании еще собираются, но они уже ошеломляют".

Федеральный судья Майами заявил, что новые прошения о выпуске под залог адвокатами Сайока могут быть поданы уже в Нью-Йорке.

Ранее правоохранительные органы сообщили о задержании подозреваемого в отправке посылок с взрывоопасным устройством известным оппонентам президента США Дональда Трампа, в частности экс-президенту Бараку Обаме, чете Билла и Хиллари Клинтон, миллиардеру Джорджу Соросу, актеру Роберту Де Ниро. К настоящему времени сообщалось о перехвате 15 посылок. СМИ распространили фото задержанного Сайока, уроженца Бруклина, в настоящее время проживающего во Флориде, сообщается, что его удалось обнаружить, в том числе, благодаря ДНК-уликам. Ему грозит до 48 лет тюрьмы.