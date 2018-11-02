Подозреваемого в отправке посылок с бомбами переведут в Нью-Йорк

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Подозреваемый в отправлении посылок со взрывными устройствами политикам в США Цезарь Сайок будет переведен в Нью-Йорк для судебного процесса, сообщила газета Miami Herald.
По данным издания, прокуроры выступили против освобождения Сайока из-под стражи до рассмотрения дела в суде в Нью-Йорке, мотивируя это тем, что он является угрозой для общества. Прокуроры заявили, что доказательства его "террористической кампании еще собираются, но они уже ошеломляют".
Федеральный судья Майами заявил, что новые прошения о выпуске под залог адвокатами Сайока могут быть поданы уже в Нью-Йорке.
Ранее правоохранительные органы сообщили о задержании подозреваемого в отправке посылок с взрывоопасным устройством известным оппонентам президента США Дональда Трампа, в частности экс-президенту Бараку Обаме, чете Билла и Хиллари Клинтон, миллиардеру Джорджу Соросу, актеру Роберту Де Ниро. К настоящему времени сообщалось о перехвате 15 посылок. СМИ распространили фото задержанного Сайока, уроженца Бруклина, в настоящее время проживающего во Флориде, сообщается, что его удалось обнаружить, в том числе, благодаря ДНК-уликам. Ему грозит до 48 лет тюрьмы.