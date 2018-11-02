В Белоруссии строитель избил коллегу молотком из-за разницы в зарплате

МИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Строитель из Гродно избил молотком своего коллегу после того, как узнал, что получает меньшую зарплату, чем тот, сообщает Sputnik Беларусь. CC0 / Skitterphoto / Белорус обманул тысячу мужчин, представляясь девушкой

Четверо строителей собрались вместе вечером 31 октября, чтобы отметить конец рабочего дня. Мужчины разместились в бытовке, распивали спиртные напитки и вели беседы о своих трудовых достижениях. В какой-то момент разговор зашел о зарплатах, и тогда выяснилось, что при одинаковом объеме работ один рабочий получает денег меньше, чем его коллега.

Сорокачетырехлетний строитель, который зарабатывал меньше, обиделся на 59-летнего собутыльника и позавидовал ему. Между мужчинами возник пьяный спор, и обиженный рабочий решил отомстить более удачливому коллеге: он схватил молоток и ударил его по голове, а после нанес удары по другим частям тела.

Пострадавший с серьезными травмами попал в больницу. В отношении его обидчика возбудили уголовное дело по статье 147 Уголовного кодекса Беларуси ("Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения").

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