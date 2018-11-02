В Белоруссии строитель избил коллегу молотком из-за разницы в зарплате

МИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Строитель из Гродно избил молотком своего коллегу после того, как узнал, что получает меньшую зарплату, чем тот, сообщает Sputnik Беларусь.
Четверо строителей собрались вместе вечером 31 октября, чтобы отметить конец рабочего дня. Мужчины разместились в бытовке, распивали спиртные напитки и вели беседы о своих трудовых достижениях. В какой-то момент разговор зашел о зарплатах, и тогда выяснилось, что при одинаковом объеме работ один рабочий получает денег меньше, чем его коллега.
Сорокачетырехлетний строитель, который зарабатывал меньше, обиделся на 59-летнего собутыльника и позавидовал ему. Между мужчинами возник пьяный спор, и обиженный рабочий решил отомстить более удачливому коллеге: он схватил молоток и ударил его по голове, а после нанес удары по другим частям тела.
Пострадавший с серьезными травмами попал в больницу. В отношении его обидчика возбудили уголовное дело по статье 147 Уголовного кодекса Беларуси ("Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения").
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь>>