Моргулов обсудил с послом Ирана политическое и экономическое сотрудничество

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Замминистра иностранных дел России Игорь Моргулов обсудил с послом Ирана в РФ Мехди Санаи предстоящие политические контакты, а также торгово-экономическое сотрудничество двух стран, сообщил МИД РФ.

"В ходе беседы обсуждалась двусторонняя проблематика. Подчеркнута обоюдная заинтересованность в дальнейшем углублении политического диалога, торгово-экономического сотрудничества, расширении межрегиональных и культурно-гуманитарных связей. Особое внимание уделено графику предстоящих контактов", — говорится в сообщении ведомства о прошедшей в пятницу встрече.