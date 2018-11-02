США призвали Украину к тщательному расследованию убийств журналистов

КИЕВ, 2 ноя – РИА Новости. Посольство США на Украине призвало Киев к тщательному расследованию убийств журналистов, в том числе Георгия Гонгадзе и Павла Шеремета.

"В Международный день прекращения безнаказанности в отношении преступлений против журналистов мы помним и чтим Георгия Гонгадзе, Павла Шеремета и других мужественных журналистов, которые еще не получили правосудия. Преступления против журналистов должны быть тщательно расследованы", — говорится в сообщении посольства в Twitter в пятницу.

Гонгадзе в апреле 2000 года основал интернет-издание "Украинская правда", в котором резко критиковал политику бывшего президента Украины Леонида Кучмы. Несколько месяцев подряд Гонгадзе сообщал Генпрокуратуре об угрозах неизвестных в свой адрес. В сентябре того же года журналист пропал без вести, возвращаясь с работы домой. Спустя две недели его обезглавленное тело нашли в Таращанском лесу Киевской области.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести". Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста.