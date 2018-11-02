Коптская церковь заявила о семи погибших при атаках на христиан в Египте

КАИР, 2 ноя — РИА Новости, Маргарита Кислова. По данным Коптской церкви, в результате двух нападений на христиан в Египте погибли семь человек, сообщается в распространенном заявлении Коптской церкви.

Ранее источник сообщил РИА Новости, что в результате атаки на христиан в Египте могли погибнуть десять человек, пострадали порядка двадцати.

"По данным церкви, первый инцидент произошел с автобусом в районе монастыря Святого Самуила с семьей, которая ехала из деревни… в провинции Сохаг. По автобусу был открыт огонь, несколько человек получили ранения", — говорится в документе.

Кроме того, обстрелу подвергся микроавтобус в этом же районе. В нем находились жители одной из деревень провинции эль-Минья. Второе нападение привело к гибели семи человек, пострадали другие пассажиры автобуса, дополняется в заявлении.