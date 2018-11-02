Участники Стамбульского процесса обсудили наркоторговлю в Афганистане

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Участники "Стамбульского процесса" на встрече в Москве обсудили наращивание усилий для помощи Афганистану в борьбе с распространением наркотиков, сообщил МИД РФ.

По сообщению ведомства, заседание региональной технической группы организации при участии представителей Азербайджана, Афганистана, Египта, Ирана, Индии, Италии, Казахстана, Канады, Китая, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана и Турции, Управления ООН по наркотикам и преступности, а также представительства ЕС в РФ прошло в среду.

"Было высказано общее мнение в пользу наращивания межгосударственных усилий, нацеленных на противодействие глобальному нарковызову и оказание дальнейшего содействия властям Афганистана в совершенствовании национального антинаркотического потенциала", — говорится в сообщении министерства.

Стороны также обсудили консолидацию антинаркотических потенциалов участников "Стамбульского процесса".

"Стамбульский процесс" — межправительственная площадка для сотрудничества стран Азии с Афганистаном в области безопасности и экономического сотрудничества. Организация начала работу в 2011 году, в ее работе участвуют представители 14 стран. Поддержку "Стамбульскому процессу" оказывают еще 16 стран и Евросоюз, а также другие международные организации, среди которых ООН, НАТО, ОБСЕ и ШОС.