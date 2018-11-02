В ОБСЕ призвали обсудить контроль над вооружениями в Европе

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер полагает, что дискуссия о контроле над вооружениями в Европе назрела.

"Я считаю, что дискуссия о контроле над вооружениями в Европе является весьма актуальной сегодня. Сейчас ключевые игроки говорят мне, что сегодня недостаточно доверия для возобновления переговоров по ДОВСЕ (Договор об обычных вооруженных силах в Европе – ред.), например. Это вызывает сожаление, потому что система, которую мы создали за два с половиной десятилетия, медленно разваливается, и это создает риски для безопасности", — сказал Гремингер, выступая на дискуссионной площадке "Валдай".

По его словам, контроль над вооружениями является основополагающим для мира и стабильности, и "если мирные договоры рушатся, то это является ущербом для мира и безопасности".

"Я бы только призвал заинтересованные стороны не допустить, чтобы эти инструменты просто ускользнули. Я считаю, что это рискованно, опасно", — сказал Гремингер, отвечая на вопрос о том, не пора ли начать широкий диалог по безопасности между Россией и европейскими странами.