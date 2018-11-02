Генсек ОБСЕ призвал сосредоточиться на выполнении Минских соглашений

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Дискуссии о миротворцах ООН в Донбассе не способствуют продвижению реализации минских соглашений, заявил генсек ОБСЕ Томас Гремингер, выступая на дискуссионной площадке "Валдай".

Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

"То, что я вижу в настоящее время, это абсолютный тупик в выполнении минских соглашений. Я не вижу перспектив для выхода из этого тупика", — сказал Гремингер.

По словам генсека, предпринимались попытки запустить дискуссию о возможном размещении миротворческой операции ООН на Украине, и это уже выявило расходящиеся взгляды на возможный масштаб такой операции. "Изначально некоторые из нас надеялись, что это обсуждение поможет выработать политические методы, чтобы выйти из этого тупика. Между тем я пришел к выводу, что, наверное, это больше отвлечение внимания, нежели полезная затея для продвижения выполнения минских соглашений", — сказал Гремингер.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.