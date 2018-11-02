Главу компартии Приднестровья приговорили к 4,5 годам лишения свободы

ТИРАСПОЛЬ, 2 ноя — РИА Новости. Верховный суд Приднестровья приговорил в пятницу лидера Приднестровской компартии, депутата Верховного совета (парламента) ПМР Олега Хоржана к 4,5 годам лишения свободы за насилие в отношении представителя власти, сообщил РИА Новости общественный защитник обвиняемого Петр Немченко.

"Олег Хоржан приговорен к 4,5 годам по статье 315 УК ПМР – насилие в отношении представителя власти и по статье 316 к штрафу (примерно 250 долларов) за оскорбление представителя власти", — сказал защитник.

По его словам, текст приговора пока на руки не получен.

"Как только получим приговор, сразу же его обжалуем, потому считаем, что Хоржан невиновен", — отметил собеседник агентства.

В ходе судебного разбирательства Хоржан неоднократно требовал отвода состава Верховного суда ПМР, а также передачи его уголовного дела на рассмотрение независимого суда.

По инициативе Хоржана в центре Тирасполя планировалось провести второго июня митинг "против обанкротившейся власти" непризнанной республики. Власти Тирасполя не разрешили провести акцию, тогда состоялась встреча депутата Хоржана с избирателями. После акции несколько участников были задержаны. После чего Хоржан прибыл в ГУВД, где произошла потасовка с сотрудниками милиции, что было зафиксировано камерами видеонаблюдения.

Шестого июня Верховный Совет (парламент) непризнанной республики по представлению прокурора ПМР снял неприкосновенность с депутата Хоржана. После снятия неприкосновенности он был задержан сотрудниками милиции ПМР. Шестого июля в Верховном суде ПМР начался судебный процесс. Хоржан обвиняется по двум статьям УК ПМР "Применение насилия в отношении представителя власти" и "Оскорбление представителя власти".

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.