Москва не приемлет односторонние санкции в отношении Кубы

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Москва не приемлет односторонние принудительные меры, противоречащие международному праву, эту позицию в пятницу закрепили в совместном заявлении лидеры России и Кубы, заявил директор Латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин, комментируя решение Вашингтона о новых санкциях в отношении Гаваны.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты намерены запретить транзакции с более чем двумя десятками компаний с Кубы, связанными с кубинскими военными.

"Это наша принципиальная позиция, связанная с неприятием односторонних принудительных мер, противоречащих международному праву. Это в полной мере относится к любым действиям, которые вводятся в этом качестве в отношении Республики Куба. Эта позиция была подтверждена сегодня в ходе переговоров руководителей двух наших стран и закреплена в подписанном сегодня, час назад, совместном заявлении об общей линии в международных делах", — сказал Щетинин в беседе с РИА Новости.

В пятницу лидеры России и Кубы Владимир Путин и Мигель Диас-Канель Бермудес подписали совместное заявление. По словам дипломата, в нем четко отражено "совместное неприятие подобного рода практики под различными углами зрения".

Щетинин также обратил внимание на то, что накануне Генассамблея ООН в 27-й раз проголосовала за снятие США блокады с Кубы, действующей уже 55 лет.

"Я думаю, что здесь основным является то, что вчера ГА ООН практически единогласным голосованием вновь осудила американское эмбарго в отношении Кубы. Причем отличительной чертой голосования в этом году было то, что американская дипломатия попыталась исказить смысл этой антиблокадной резолюции путем введения восьми антикубинских поправок. Очень важно, что каждая из этих поправок, в которых содержались абсолютно надуманные обвинения в отношении Кубы, была отвергнута странами-членами ООН большинством голосов. Данная резолюция не только очень весомо осудила вновь американскую блокаду, но и абсолютно не приняла американскую логику обвинений Кубы в отношении правозащитной проблематики", — подчеркнул он.