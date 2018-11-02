В Финляндии четыре чеха незаконно пересекли российскую границу

ХЕЛЬСИНКИ, 2 ноя — РИА Новости. Четырех граждан Чехии подозревают в незаконном пересечении российско-финской границы в районе населенного пункта Париккала, сообщает в пятницу Пограничная охрана Финляндии.

"Четверо граждан Чехии подозреваются в незаконном пересечении государственной границы в районе Париккалы. Они пересекли границу из Финляндии и вернулись обратно", — говорится в сообщении.

Предполагаемое преступление произошло в понедельник, 29 октября, около полуночи, когда пограничная охрана обнаружила с помощью технических средств наблюдения транспортное средство и неуполномоченных лиц в пограничной зоне. Люди были задержаны.

Пограничники уточняют, что подозреваемые признали факт перехода границы только после предъявления им свидетельств фото и видео фиксации.

Проводится расследование, после чего дело будет передано в прокуратуру.