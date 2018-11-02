АНТАЛЬЯ, 2 ноя — пресс-служба Sputnik. Презентация Sputnik Türkiye состоялась в пятницу на открывшемся в Анталье Российско-Турецком форуме общественности (РТФО). Главный редактор странового мультимедийного СМИ Махир Бозтепе поделился опытом работы новостного сайта и радио, рассказал об их достижениях и планах на будущее.
"Редакция Sputnik Türkiye испытывает чувство радости и гордости от того, что вносит свой журналистский вклад в развитие взаимодействия и дальнейшее культурное сближение между турецким и российским народами, — отметил в своем выступлении Махир Бозтепе. — Sputnik Türkiye готов оказать всевозможную информационную поддержку в освещении РТФО и других мероприятий подобной направленности". Главред также выразил надежду на расширение сотрудничества с турецкими СМИ в области обмена контентом и совместной реализации медийных проектов, в том числе под эгидой международной программы агентства SputnikPro.
Четвертый по счету Российско-Турецкий форум общественности проходит под председательством руководителя Россотрудничества Элеоноры Митрофановой и депутата Великого национального собрания (парламента) Турции от правящей Партии справедливости и развития Берата Чонкара. В работе РТФО принимают участие представители академических и деловых кругов, СМИ, общественных, туристических, спортивных организаций.
Sputnik — одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные страновые и региональные интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание на русском, английском и французском в 80 городах мира и в интернете. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском и китайском. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 50 миллионов посетителей в месяц, количество подписчиков аккаунта Sputnik China в "Вэйбо" достигает почти 9 миллионов. В 22 редакционных центрах по всему миру от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.
Российско-турецкий форум общественности (РТФО) действует в рамках Совета сотрудничества высшего уровня (ССВУ), учрежденного президентами России и Турции в 2010 году. Совет призван координировать реализацию проектов политического, торгово-экономического и культурно — гуманитарного сотрудничества. В рамках РТФО действуют 10 комитетов по различным направлениям взаимодействия. Информационное агентство и радио Sputnik является сопредседателем Комитета по информационной деятельности с российской стороны.