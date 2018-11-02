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Главред Sputnik Türkiye выступил на российско-турецком форуме в Анталье

(обновлено: 17:00 02.11.2018)
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© Sputnik / Atakan ŞalcıoğluГлавный редактор Sputnik Türkiye выступил на российско-турецком форуме в АнтальеГлавный редактор Sputnik Türkiye выступил на российско-турецком форуме в Анталье
© Sputnik / Atakan Şalcıoğlu

АНТАЛЬЯ, 2 ноя — пресс-служба Sputnik. Презентация Sputnik Türkiye состоялась в пятницу на открывшемся в Анталье Российско-Турецком форуме общественности (РТФО). Главный редактор странового мультимедийного СМИ Махир Бозтепе  поделился опытом работы новостного сайта и радио, рассказал об их достижениях и планах на будущее.  

Sputnik Турция вошел в десятку самых посещаемых интернет-СМИ Турции
© Фото : Sputnik
Sputnik вошел в десятку самых посещаемых интернет-СМИ Турции
В этом году Sputnik Türkiye впервые вошел в десятку самых посещаемых интернет-ресурсов Турции. Согласно октябрьским данным международной компании Gemius, он обогнал по общему числу посетителей такие крупные издания, как новостное агентство İhlas, новостной портал Ahaber, TGRT Haber, газеты Akşam, Star, Takvim, Dünya, Türkiyegazetesi, экономический   портал Bloomberg HT.

"Редакция Sputnik Türkiye испытывает чувство радости и гордости от того, что вносит свой журналистский вклад в развитие взаимодействия и дальнейшее культурное сближение между турецким и российским народами, — отметил в своем выступлении Махир Бозтепе. — Sputnik Türkiye готов оказать всевозможную информационную поддержку  в освещении РТФО и других мероприятий подобной направленности". Главред также выразил надежду на расширение сотрудничества с турецкими СМИ в области обмена контентом и совместной реализации медийных проектов, в том числе под эгидой международной программы агентства SputnikPro.

Четвертый по счету Российско-Турецкий форум общественности проходит под председательством руководителя Россотрудничества Элеоноры Митрофановой и депутата Великого национального собрания (парламента) Турции от правящей Партии справедливости и развития Берата Чонкара. В работе РТФО принимают участие представители академических и деловых кругов, СМИ, общественных, туристических, спортивных организаций.

© Sputnik / Atakan ŞalcıoğluРоссийско-турецкий форум в Анталье
© Sputnik / Atakan Şalcıoğlu
Российско-турецкий форум в Анталье
Вручение премии Лучшая радиопрограмма года
© Фото : Mimarlar Odası / Fevziye Çevik
Агентство Sputnik Турция получило премию "Лучшая радиопрограмма года"

Sputnik — одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные страновые и региональные интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание на русском, английском и французском в 80 городах мира и в интернете. Новостные ленты Sputnik круглосуточно  поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском и китайском. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 50 миллионов посетителей в месяц, количество подписчиков аккаунта Sputnik China в "Вэйбо" достигает почти 9 миллионов. В 22 редакционных центрах по всему миру от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.

Российско-турецкий форум общественности (РТФО) действует в рамках Совета сотрудничества высшего уровня (ССВУ), учрежденного президентами России и Турции в 2010 году. Совет призван координировать реализацию проектов политического, торгово-экономического и культурно — гуманитарного сотрудничества. В рамках РТФО действуют 10 комитетов по различным направлениям взаимодействия. Информационное агентство и радио Sputnik является сопредседателем Комитета по информационной деятельности с российской стороны.

 

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