Слуцкий считает возможным создание в рамках G20 парламентской ассамблеи

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. В рамках G20 может быть создана парламентская ассамблея, для этого есть предпосылки, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Российская делегация в рамках парламентского форума и встречи спикеров парламентов государств, входящих в "Группу двадцати", принимает активное участие дискуссиях о создании, а точнее — воссоздании парламентского измерения G20. Считаем, что этот вопрос давно назрел. Решения "Большой двадцатки" необходимо имплементировать в национальные законодательства, а также контролировать их выполнение. Все это создает реальные предпосылки для создания парламентского измерения этого блока", — сообщил Слуцкий РИА Новости по телефону.

Политик отметил, что такой формат может уже в ближайшие годы стать "одним из стержневых в формируемой парламентской архитектуре двадцать первого столетия", при этом Россия здесь намерена принимать самое активное участие.

"Уверен, что в ближайшие годы парламентское измерение G20 сформируется окончательно и превратится, возможно, в парламентскую ассамблею или постоянно действующий парламентский форум, имеющий свои профильные комитеты. То есть, можно говорить о перспективах возникновения новой авторитетной межпарламентской организации, которая будет иметь весьма весомое влияние и займёт, безусловно, знаковую роль в мире", — заключил он.

Делегация Госдумы находится в Аргентине, где принимает участие в Парламентском форуме и Саммите глав парламентов государств, входящих в "Группу двадцати".