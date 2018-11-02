Полученная сингапурской Straits Times посылка не содержала вредных веществ

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Подозрительная посылка, которую получила редакция сингапурской газеты Straits Times, не содержала вредоносных веществ, сообщают силы гражданской защиты Сингапура (SCDF).
"Ряд тестов был проведен над конвертом специалистами отдела по опасным веществам SCDF, и никаких вредоносных вещество не было обнаружено", — говорится в заявлении SCDF, опубликованном в Facebook.
В качестве меры предосторожности в офисе, где был открыт конверт, и в близлежащих районах было проведено обеззараживание. Парамедики обследовали троих сотрудников, открывших конверт, установив, что с ними все в порядке.