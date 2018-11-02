Полученная сингапурской Straits Times посылка не содержала вредных веществ

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Подозрительная посылка, которую получила редакция сингапурской газеты Straits Times, не содержала вредоносных веществ, сообщают силы гражданской защиты Сингапура (SCDF).

Редакция Straits Times получила подозрительную посылку в пятницу. После контакта с письмом, которое было отправлено из-за границы, трое сотрудников редакции сообщили, что почувствовали головокружение.

"Ряд тестов был проведен над конвертом специалистами отдела по опасным веществам SCDF, и никаких вредоносных вещество не было обнаружено", — говорится в заявлении SCDF, опубликованном в Facebook.

В качестве меры предосторожности в офисе, где был открыт конверт, и в близлежащих районах было проведено обеззараживание. Парамедики обследовали троих сотрудников, открывших конверт, установив, что с ними все в порядке.