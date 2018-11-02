Лидеры России и Кубы выразили сожаление из-за намерения США выйти из ДРСМД

Президент РФ Владимир Путин и председатель Госсовета Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи. 2 ноября 2018

Президент РФ Владимир Путин и председатель Госсовета Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи. 2 ноября 2018

Лидеры РФ и Кубы выразили глубокое сожаление и серьезную обеспокоенность в связи с намерениями США выйти в одностороннем порядке из ДРСМД — заявление

РИА Новости