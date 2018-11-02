Украина призвала Египет закрыть порты для грузовых судов из Крыма

КИЕВ, 2 ноя – РИА Новости. Украина призвала власти Египта закрыть свои порты для грузовых судов из Крыма, говорится в сообщении украинского кабмина, размещенном на сайте в пятницу.

"От имени украинской стороны я обращаюсь к власти Египта с призывом ограничить доступ и воздержаться от предоставления разрешений на заход в египетские порты судов под флагами третьих государств, которые выполняют незаконные загрузки в Крыму", — приводит слова украинского вице-премьера Павла Розенко пресс-служба кабмина.

Розенко отметил, что для Украины важна поддержка африканского континента и Египта в частности, добавили в пресс-службе.

В ходе встречи стороны также обсудили активизацию двусторонних контактов и расширение сотрудничества во всех сферах. "У нас есть все возможности расширить наше сотрудничество — от сельского хозяйства до восстановления сотрудничества в военной сфере, космической отрасли и так далее", — отметил Розенко.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".