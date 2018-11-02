Македонская столица вошла в десятку городов с самым грязным воздухом в мире

БЕЛГРАД, 2 ноя – РИА Новости. Македонская столица Скопье в ночь на пятницу снова вошла в десятку городов с самым грязным воздухом в мире, передает телеканал Алсат-М и другие СМИ.

Каждый отопительный сезон Скопье испытывает проблемы с загрязнением воздуха. Рекорд по 24-кратному превышению предельно допустимой концентрации (ПДК) взвешенных частиц PM10 по версии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и ЕС в 0,05 миллиграмма на кубический метр был установлен в районе Карпош македонской столицы 5 февраля 2016 года. При этом в Скопье всего насчитывается около 700 тысяч жителей.

"Самое больше загрязнение показала измерительная станция рядом с ректоратом госуниверситета в Скопье – 0,24 миллиграмма РМ10 частиц на кубический метр. Показатель взвешенных частиц РМ2.5 составил утром 0,15 миллиграмма (при ПДК 0,025) на кубический метр воздуха", — передает телеканал.

Для проверки уровня загрязнения в Скопье и сравнения с другими городами мира македонцы все чаще используют мобильные аппликации.

Ранее доклад ВОЗ по загрязнению воздуха в 2018 году также поместил Скопье вместе с городом Тетово на западе Македонии и промышленным муниципалитетом Тузла в Боснии и Герцеговине в десятку городов мира, где труднее всего дышать. Принимаемые каждую зиму местными властями меры не дают желаемого результата, македонские граждане неоднократно проводили акции протеста.

Индустриальные выбросы, выхлопы автотранспорта и дым от отопления домов, по данным Института общественного здоровья республики, являются причиной свыше 1,2 тысячи смертей в год. Министерство здравоохранения Македонии каждую зиму рекомендует гражданам воздержаться от использования автомобилей без крайней необходимости и избегать при отоплении помещений других материалов, кроме дров и угля. Централизованное газовое отопление в Македонии практически отсутствует.