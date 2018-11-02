Отставка Хачатурова может ослабить работу ОДКБ, считает эксперт

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Отставка Юрия Хачатурова с поста генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) может ослабить работу организации на время поиска нового руководителя, считает главный научный сотрудник МГИМО Андрей Казанцев.

Ранее в организации сообщили, что генсек ОДКБ Юрий Хачатуров освобожден от должности, исполняющим обязанности стал его заместитель Валерий Семериков. Позже и.о. генсека Валерий Семериков сообщил РИА Новости, что отставка Хачатурова связана с тем, что его кандидатуру отозвала Армения.

По мнению эксперта, отставка Хачатурова связана с внутриармянской политикой и никакого прямого отношения к действиям ОДКБ как к региональной организации не имеет.

"Что касается деятельности ОДКБ, то там есть плановая ротация представителей разных стран. Сейчас — Армения, до этого ОДКБ возглавлял представитель России достаточно долгое время. Тут, собственно, какого-то ущерба организации в этом плане нет", — сказал Казанцев в беседе с РИА Новости.

"Безусловно, на какое-то время это ослабит работу ОДКБ — на время замены, это не очень хорошо в том плане, что сейчас достаточно много угроз с Афганистаном, международным терроризмом, (в сферах — ред.), где традиционно работала ОДКБ", — отметил он.

Ранее армянские следователи предъявили Хачатурову обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Суд освободил Хачатурова под залог. Армения предложила странам ОДКБ начать процесс замены генерального секретаря организации. В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, около 200 получили ранения.

Специальная следственная служба предъявила обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года бывшему президенту Роберту Кочаряну, экс-министру обороны Микаелу Арутюняну и генсеку ОДКБ Хачатурову, служившему в 2008 году в ВС Армении. Кочарян арестован, Арутюнян объявлен в розыск.