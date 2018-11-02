Бывший госсекретарь США выступил в поддержку позиции Горбачева по ДРСМД

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Бывший госсекретарь США Джордж Шульц и основатель CNN Тед Тернер отреагировали на недавнюю статью экс-президента СССР Михаила Горбачева в газете New York Times и выступили в поддержку его позиции о недопустимости выхода США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Бессрочный договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 8 декабря 1987 года подписали Горбачев, бывший тогда генеральным секретарем ЦК КПСС, и президент Соединенных Штатов Рональд Рейган. В октябре нынешнего года американский лидер Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выходит из договора о РСМД.

Горбачев в специальной колонке для New York Times назвал намерение США выйти из ДРСМД объявлением новой гонки вооружений. Однако политик подчеркнул, что не хочет терять надежды на возможность диалога по этому вопросу, рассчитывает на "твердую и в то же время взвешенную" позицию России, ответственную позицию ООН, а также союзников США.

После публикации статьи Шульц и Тернер направили письма в адрес бывшего советского лидера, тексты двух этих писем опубликованы на сайте "Горбачев-фонда". Так, основатель телеканала CNN поздравил Горбачева с великолепной статьей, обратившись к своему другу по имени — "дорогой Михаил".

"Я на сто процентов согласен с тобой и делаю все от меня зависящее в рамках Инициативы против ядерной угрозы, чтобы в конце концов победил мир. Рад услышать твой голос и особенно рад, что у тебя все в порядке", — написал он, оставив подпись "твой друг Тед Тернер".

Со своей стороны Шульц, бывший госсекретарем Соединенных Штатов с 1982 по 1989 годы, отметил, что для него большой честью стала публикация рядом с колонкой президента СССР. В своей авторской статье на ту же тему, которая была опубликована в New York Times , Шульц высказал мнение, что США должны остаться в договоре, а также поощрить присоединение новых государств к этому соглашению.

"Публикация моей статьи рядом с вашей на редакционной странице "Нью-Йорк таймс" — большая честь для меня. Вы и президент Рейган сыграли ведущую роль в заключении Договора по ракетам средней дальности, но я был рядом и мог видеть ваше взаимодействие в решающие моменты. Мы с вами не виделись уже несколько лет, и мне дороги воспоминания о наших многочисленных встречах", — пишет бывший госсекретарь.