Бывший госсекретарь США выступил в поддержку позиции Горбачева по ДРСМД

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Бывший госсекретарь США Джордж Шульц и основатель CNN Тед Тернер отреагировали на недавнюю статью экс-президента СССР Михаила Горбачева в газете New York Times и выступили в поддержку его позиции о недопустимости выхода США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Горбачев в специальной колонке для New York Times назвал намерение США выйти из ДРСМД объявлением новой гонки вооружений. Однако политик подчеркнул, что не хочет терять надежды на возможность диалога по этому вопросу, рассчитывает на "твердую и в то же время взвешенную" позицию России, ответственную позицию ООН, а также союзников США.
"Я на сто процентов согласен с тобой и делаю все от меня зависящее в рамках Инициативы против ядерной угрозы, чтобы в конце концов победил мир. Рад услышать твой голос и особенно рад, что у тебя все в порядке", — написал он, оставив подпись "твой друг Тед Тернер".
"Публикация моей статьи рядом с вашей на редакционной странице "Нью-Йорк таймс" — большая честь для меня. Вы и президент Рейган сыграли ведущую роль в заключении Договора по ракетам средней дальности, но я был рядом и мог видеть ваше взаимодействие в решающие моменты. Мы с вами не виделись уже несколько лет, и мне дороги воспоминания о наших многочисленных встречах", — пишет бывший госсекретарь.