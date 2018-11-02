Госадвокатура Испании попросила до 12 лет тюрьмы для каталонских политиков

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (642)

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Государственная адвокатура Испании представила обвинительное заключение по делу каталонских политиков и просит для них до 12 лет тюрьмы, сообщает агентство Europa Press.

По данным агентства, адвокатура просит 12 лет заключения для бывшего заместителя главы женералитета Каталонии Ориола Жункераса по обвинениям в организации мятежа и растрате государственных средств.

Бывших советников (членов каталонского правительства) Жоакима Форна, Жорди Туруля, Жозепа Руля, Рауля Ромевы и Долорс Бассы адвокатура также обвиняет в мятеже и растрате государственных средств и просит для них 11 с половиной лет заключения.

Для бывшего лидера общественной организации "Каталонская национальная ассамблея" Жорди Санчеса, главы другой общественной организации OmniumCultural Жорди Куишара и экс-спикера парламента Кармы Форкадель Государственная адвокатура просит восемь лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что прокуратура Испании попросила 25 лет тюрьмы для Жункераса по обвинению в мятеже и растрате государственных средств, 17 и 16 лет для других политиков, а также 11 лет тюрьмы по обвинению в мятеже для экс-главы каталонских правоохранительных органов Mossos d'Esquadra Хосе Луиса Траперо.

Верховный суд Испании ранее завершил судебное расследование в отношении 18 каталонских политиков, которые обвиняются в связи с проведением незаконного референдума о независимости, и объявил о начале судебного разбирательства по существу.

Обвинение в организации мятежа и растрате государственных средств предъявлены бывшему заместителю председателя правительства Каталонии Ориолу Жункерасу, экс-спикеру парламента Карме Форкадель, бывшим советникам (членам каталонского правительства) Жоакиму Форну, Жорди Турулю, Жозепу Рулю, Раулю Ромеве и Долорс Бассе.

Еще трем бывшим членам женералитета — Меричель Боррас, Карлесу Мундо и Санти Виле — предъявлены обвинения в растрате госсредств и неподчинении.

В так называемом референдуме о независимости, который провели каталонские власти 1 октября 2017 года, приняли участие 42% населения, 90% которых проголосовали за отделение автономного сообщества от Испании. Правительство Испании и Конституционный суд признали голосование незаконным.

Основываясь на результатах "референдума", каталонский парламент 27 октября провозгласил независимость. На следующий день правительство страны с согласия Сената ввело прямое правление в автономном сообществе, отстранив от власти женералитет и распустив парламент. В отношении бывшего каталонского руководства, лидеров сепаратистских общественных организаций, экс-руководителей каталонских правоохранительных органов и бывшего руководства парламента возбуждены уголовные дела.