Полиция задержала подозреваемого в инциденте на западе Лондона

ЛОНДОН, 2 ноя – РИА Новости, Денис Ворошилов. Инцидент на западе Лондона, при котором были ранены два человека, не связан с терроризмом, подозреваемый задержан, заявил Скотланд-Ярд.

Ранее сообщалось, что неизвестный ранил ножом двух человек в столичном районе Кенсингтон, неподалеку от офиса компании Sony Music.

"Сообщение об инциденте на Дерри-Стрит поступило в пятницу около 11.00 местного времени (14.00 мск — ред.). На место прибыли наряды полиции, в том числе вооруженной, а также скорая помощь. Два человека получили ножевые ранения, один человек задержан. Огнестрельное оружие не применялось, инцидент не связан с терроризмом", — говорится в заявлении полиции.

Информация о состоянии пострадавших уточняется, полиция находится на месте происшествия. Во время инцидента из соображений предосторожности была проведена эвакуация сотрудников близлежащего здания.