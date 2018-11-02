Хуситы не ответили на призыв США прекратить военные действия в Йемене

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Хуситы еще не отреагировали на призыв США прекратить военные действия в Йемене, заявил РИА Новости представитель офиса спецпосланника ООН по Йемену Мартина Гриффитса.

Ранее глава госдепартамента США Майкл Помпео обратился к арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией с призывом прекратить боевые действия в Йемене.

По словам собеседника агентства, официальной реакции от повстанцев-хуситов на призыв США еще не было.

"Единственная реакция, которая у нас есть — от министра иностранных дел из Саны Хишама Шарафа, который не из хуситов — но он приветствовал прекращение военных действий и (выступает) за урегулирование политического процесса. Это не официально признанное правительство, и Шараф — не министр иностранных дел Йемена, он теневой министр иностранных дел, если хотите. Но на данный момент хуситы еще не ответили", — заявил представитель офиса спецпосланника ООН.

Конфликт в Йемене между повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" и правительством Йемена продолжается с 2014 года. На стороне правительства в войну вмешалась созданная Саудовской Аравией коалиция арабских стран, которая регулярно наносит авиаудары по захваченным хуситами районам.

Ранее сообщалось, что Гриффитс планирует провести новый раунд консультаций между участниками йеменского конфликта в ноябре в Вене. Позднее член политбюро хуситов Абдель-Малик аль-Оджари заявил РИА Новости, что рассматриваются три варианта места их проведения — Австрия, Швейцария и Швеция.

Межйеменские консультации после двухлетнего перерыва должны были пройти в начале сентября в Женеве, но накануне стало известно, что делегация хуситов не смогла вылететь из Саны, так как коалиция не дала разрешение на взлет самолета, на борту которого хуситы планировали вывезти тяжелобольных и раненых. Позднее представитель коалиции заявил, что разрешение на пролет самолета было выдано, но они испугались ехать.