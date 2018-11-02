Нетаньяху призвал сохранить стабильность в Саудовской Аравии

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Убийство оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи в саудовском генконсульстве в Стамбуле представляет собой ужасающую историю, которая должна быть разрешена "должным образом" при условии сохранения стабильности Саудовской Аравии, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"То, что случилось в Стамбуле, было ужасающим. Необходимо должным образом этим заняться", — заявил Нетаньяху, впервые прокомментировав историю с саудовским журналистом. Заявление израильского премьера, сделанное в Болгарии, распространила канцелярия.

Вместе с тем, Нетаньяху призвал во имя мировой и региональной безопасности сохранить стабильность в Саудовской Аравии.

"В то же время я скажу, что для безопасности мира и региона нужно, чтобы Саудовская Аравия оставалась стабильной, и мы должны найти способ выполнить обе эти задачи", — заключил израильский премьер.

Саудовскую Аравию в Израиле воспринимают как центральное звено блока умеренных ближневосточных держав, сдерживающих экспансию радикального ислама и рост влияния Ирана в регионе. Израильские лидеры рассчитывают на сближение с монархией, не имеющей дипломатических связей с еврейским государством, на основе общности интересов и совпадающих угроз, несмотря на неурегулированность конфликта с палестинцами.

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек. Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве.