В Донбассе наблюдатели ОБСЕ встретятся с главами профсоюзов горняков

КИЕВ, 2 ноя – РИА Новости. Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ посетят шахту "Кураховская" возле линии соприкосновения в Донбассе, а также обсудят с главами независимых профсоюзов вопросы, касающиеся долгов по зарплате горнякам, сообщил в пятницу глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
"Сегодня представители миссии ОБСЕ должны встретиться с главами независимых профсоюзов в городе Селидово (подконтрольная Киеву территория Донецкой области – ред.) и обсудить вопросы своевременной выплаты заработной платы. Представителям ОБСЕ важно услышать ответ на вопрос, что нужно для того, чтобы спасти регион", — написал Волынец на своей странице в Facebook.
"Планируется посещение шахты "Кураховская", которая находится неподалеку от линии разграничения и посещение семей шахтеров и увидеть, как они выживают в условиях несвоевременной выплаты зарплаты", — добавил Волынец.