В Донбассе наблюдатели ОБСЕ встретятся с главами профсоюзов горняков

КИЕВ, 2 ноя – РИА Новости. Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ посетят шахту "Кураховская" возле линии соприкосновения в Донбассе, а также обсудят с главами независимых профсоюзов вопросы, касающиеся долгов по зарплате горнякам, сообщил в пятницу глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт. Волынец ранее сообщал, что общая задолженность по выплате заработной платы перед шахтерами на Украине составляет более 40 миллионов долларов.

"Сегодня представители миссии ОБСЕ должны встретиться с главами независимых профсоюзов в городе Селидово (подконтрольная Киеву территория Донецкой области – ред.) и обсудить вопросы своевременной выплаты заработной платы. Представителям ОБСЕ важно услышать ответ на вопрос, что нужно для того, чтобы спасти регион", — написал Волынец на своей странице в Facebook.

Кроме того, по его словам, планируется обсуждение качества питьевой воды в шахтерских регионах.

"Планируется посещение шахты "Кураховская", которая находится неподалеку от линии разграничения и посещение семей шахтеров и увидеть, как они выживают в условиях несвоевременной выплаты зарплаты", — добавил Волынец.