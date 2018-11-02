Спецмеры затронули бизнес украинских политиков в Крыму, заявили в Госдуме

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Ряд украинских политиков, попавших в список специальных экономических мер РФ, введенных в ответ на санкции Киева, имеют бизнес-активы в Крыму, сообщил депутат Госдумы РФ от крымского региона Руслан Бальбек.

В четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о мерах по реализации указа президента России "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации". Постановление предусматривает, в том числе, блокировку безналичных денежных средств, ценных бумаг и имущества физических и юридических лиц в РФ, а также запрет на вывод капитала из РФ. В список также попали политики, имеющие непосредственное отношение к Крыму.

Бальбек подчеркнул, что речь идет, прежде всего, о бывших крымчанах, которые покинули полуостров после его воссоединения с Россией. В их числе лидеры признанной экстремистской и запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров, а также бывшие крымские политики и бизнесмены Андрей Сенченко и Сергей Куницын.

"Большая часть их имущества была приобретена незаконным путем, а значит, крымчане имеют право просить власти о национализации этих наворованных богатств. Конечно, ущерб, который нанесли все эти "слуги народа", не возместить деньгами и активами, но я считаю абсолютно правильным, чтобы наши дети обучались и получали социальную поддержку, в том числе, и за счёт проданного имущества вот этих промайданных сил. Не думаю, что эти люди когда-либо появятся на полуострове, но пусть уже знают, что на крымской земле у них экономического рая не будет", — сказал РИА Новости Бальбек.

При этом депутат подчеркнул, что украинские политики, перед тем как покинуть Крым, многие свои активы переписали на подставных лиц или передали под управление аффилированных структур.

* Радикальная организация, запрещенная в России.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>