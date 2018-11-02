Лидер Кубы пригласил Путина приехать с визитом в 2019 году

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Председатель Госсовета и совета министров Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес пригласил президента РФ Владимира Путина посетить остров в 2019 году.

"Визит, который вы нанесли на Кубу четыре года назад, стал важной вехой и новым шагом в развитии двусторонних отношений. Учитывая большое значение вашего визита, мы хотели бы пригласить вас, чтобы в 2019 году, когда исполнится пять лет с этого момента, вы вновь нанесли визит на Кубу", — сказал Диас-Канель на встрече с российским лидером в Москве.

Как рассказал кубинский лидер, он привез Путину "братский привет от генерала армии Рауля Кастро". По его словам, его нынешний визит в Москву имеет огромное значение, так как он означает продолжение и преемственность отношений Кубы с РФ.