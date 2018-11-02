В Южной Осетии ужесточили наказание за нарушение границы

ЦХИНВАЛ, 2 ноя – РИА Новости. Парламент Южной Осетии принял закон, ужесточающий наказание за нарушение государственной границы, сообщает Sputnik Южная Осетия.

Ранее законопроект одобрило правительство республики. Он предусматривает увеличение штрафов за нарушение установленных на госгранице режимов.

"Нарушение границы — это серьезное правонарушение. До сегодняшнего дня нарушители подвергались штрафам, которые были для них не чувствительны. Поэтому они совершали преступления второй или третий раз", — сказал спикер парламента Петр Гассиев.

Глава парламентского комитета по обороне и безопасности Сергей Харебов, вынесший законопроект на рассмотрение депутатов, отметил, что в ходе обсуждения встал вопрос о том, что некоторые жители приграничных сел бывают вынуждены перейти границу.

"Кого-то нарушить закон вынуждает состояние здоровья, еще какие-то причины. Мы все это обсуждали на заседание комитета. Как пояснили представители пограничной службы, все это проверяется на месте. В законе все четко прописано. То есть нет такого, что кто-то случайно или непреднамеренно перешел границу и его сразу штрафуют на большую сумму", — сказал он.

Харебов добавил, что сначала нарушитель может отделаться предупреждением — если выяснится, что он пересек границу непреднамеренно, затем последует минимальный штраф.

"Злостных нарушителей ждут большие штрафы", — подчеркнул глава комитета.

Представитель Погранслужбы КГБ Южной Осетии сообщил, что с 1 января государственную границу республики нарушили 460 человек.

"Это общее количество всех нарушений. 90% из них — это граждане Южной Осетии и России. Почти половина из них считаются злостными нарушителями", ¬- отметил он.

Сотрудник КГБ добавил, что количество нарушений в этом году примерно на 10 процентов больше, чем в прошлом.

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