В Южной Осетии ужесточили наказание за нарушение границы

ЦХИНВАЛ, 2 ноя – РИА Новости. Парламент Южной Осетии принял закон, ужесточающий наказание за нарушение государственной границы, сообщает Sputnik Южная Осетия.
"Нарушение границы — это серьезное правонарушение. До сегодняшнего дня нарушители подвергались штрафам, которые были для них не чувствительны. Поэтому они совершали преступления второй или третий раз", — сказал спикер парламента Петр Гассиев.
Глава парламентского комитета по обороне и безопасности Сергей Харебов, вынесший законопроект на рассмотрение депутатов, отметил, что в ходе обсуждения встал вопрос о том, что некоторые жители приграничных сел бывают вынуждены перейти границу.
"Кого-то нарушить закон вынуждает состояние здоровья, еще какие-то причины. Мы все это обсуждали на заседание комитета. Как пояснили представители пограничной службы, все это проверяется на месте. В законе все четко прописано. То есть нет такого, что кто-то случайно или непреднамеренно перешел границу и его сразу штрафуют на большую сумму", — сказал он.
"Злостных нарушителей ждут большие штрафы", — подчеркнул глава комитета.
Представитель Погранслужбы КГБ Южной Осетии сообщил, что с 1 января государственную границу республики нарушили 460 человек.
"Это общее количество всех нарушений. 90% из них — это граждане Южной Осетии и России. Почти половина из них считаются злостными нарушителями", ¬- отметил он.
Сотрудник КГБ добавил, что количество нарушений в этом году примерно на 10 процентов больше, чем в прошлом.
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