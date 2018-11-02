Матвиенко призвала Евросоюз к более активному участию в судьбе Вышинского

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Структуры ЕС, следящие за соблюдением прав человека и свободы слова, должны принимать более активное участие в судьбе арестованного на Украине руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы вправе рассчитывать на то, что официальные лица в европейских структурах не будут выборочно уклоняться от исполнения обязанностей по защите прав человека и свободы слова. Тем более, что очевидно, что дело (Вышинского) шито белыми нитками", — сказала она журналистам.

Выразив надежду на то, что в этом вопросе позиции России и Евросоюза совпадают, спикер напомнила, что представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ уже заявлял о серьезной обеспокоенности сложившейся ситуацией. "Но это слова, а нужны действия, нужен результат", — заявила Матвиенко.

Как отметила спикер СФ, преступно обвинять журналиста за его профессиональную работу и рассказываемую им "правду, не угодную властям". "В 21-м веке на европейском континенте это средневековье необходимо немедленно прекратить. Полгода уже незаконно за решеткой содержится человек, и все это знают, и причину тоже знают", — сказала она.

По мнению Матвиенко, задержание Вышинского говорит о том, что подобные необоснованные серьезные обвинения могут быть предъявлены "любому, кто говорит правду о ситуации на Украине".

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. К Вышинскому не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у него украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении РИА Новости Украина как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

Президент России Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции", и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций". Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир ранее выразил серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.