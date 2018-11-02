Вышинскому нужно оказать срочную медицинскую помощь, заявила Матвиенко

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Здоровье задержанного на Украине руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского серьёзно подорвано, ему необходима медицинская помощь, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. К Вышинскому не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у него украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении РИА Новости Украина как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.
Президент России Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции", и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций". Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.