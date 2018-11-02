Вышинскому нужно оказать срочную медицинскую помощь, заявила Матвиенко

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Здоровье задержанного на Украине руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского серьёзно подорвано, ему необходима медицинская помощь, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"На Вышинского оказывалось серьезное давление в досудебном порядке. Сегодня известно, и это заметно, что его здоровье серьёзно подорвано, он находится в тяжёлых условиях… Необходимо срочно предоставить ему независимую медицинскую экспертизу, независимую помощь", — сказала она журналистам.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. К Вышинскому не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у него украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении РИА Новости Украина как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

Президент России Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции", и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций". Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.

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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир ранее выразил серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.