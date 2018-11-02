В ОБСЕ отметили желание Баку и Еревана продолжить диалог по Карабаху

БАКУ, 2 ноя – РИА Новости. Российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Игорь Попов заявил в пятницу, что у Баку и Еревана есть принципиальное желание продолжить диалог по Карабаху на высшем уровне.

"Мы надеемся, что в следующем месяце будет встреча глав МИД двух стран, на котором будут обсуждены ключевые вопросы урегулирования и те меры укрепления доверия, которые могут быть приняты с учетом развития ситуации, с учетом того, как будут строиться взаимоотношения между руководителями двух стран. В принципиальном плане мы поняли, что есть желание продолжения диалога на высшем уровне", — сказал Попов журналистам.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.